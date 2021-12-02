Деякі українці обурилися тим, що якість нового рухомого складу перевіряє саме Тищенко.

Одіозний нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко вирішив "проінспектувати" нові вагони "Укрзалізниці".

Як повідомила прес-служба УЗ, в "інспекції", окрім Тищенка, брали участь депутати з міжфракційного об’єднання "Українська залізниця". Сам Тищенко, який є заступником голови транспортного комітету Ради, відзначив якість та зручність нового рухомого складу.

Нові 10 купейних вагонів, які вже отримала УЗ від Крюківського заводу, увійдуть до складу потяга №5/6 "Маріуполь - Ворохта, Рахів. Проїхатися в них можна буде з 13 грудня.

Примітно, що участь Тищенка в "інспекції" вагонів розвеселила й навіть обурила українців, про що вони написали у коментарях до допису на сторінці УЗ у Facebook.

"Котлета", "На Януковича схожий", "Яким боком він до залізниці", "А він хоч знає щось по УЗ", "Ревізор 2.0", "Гидко дивитися! Піар за кошт платників податків", "Сором", "У нас що, немає фахівців на залізниці, що беруть кухарів керувати УЗ", "А що там Тищенко робив?", "А що, Тищенко вже в залізничники пішов?", - йдеться в численних коментарях.

Нагадаємо, раніше Тищенко осоромився розповіддю про ціни на продукти. Зокрема, депутат заявив, що він не бачить зростання цін в Україні, бо сам він купляє гречку за 12 гривень, а сало - за 50.

Згодом журналісти показали реальні ціни на Бессарабському ринку й дізналися, що там купує Тищенко.

Автор: Віолетта Орлова