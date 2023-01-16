Подоляк закликає поставити на Медведчуку "жирнючий історичний хрест".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на скандальну "статтю" екс-нардепа та кума російського диктатора Путіна Віктора Медведчука про мир в Україні, написану з урахуванням російських пропагандистських наративів.

"Поставте нарешті жирнючий історичний хрест на Медведчуку. Він – абсолютне та порожнє минуле…", – написав Подоляк у Twitter.

Крім того, радник голови ОП закликав людей не читати "прострочених "книг", написаних зрадливими вчорашніми "політиками".

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Стаття Медведчука: що відомо

У російському виданні "Известия" зʼявилася стаття кума Путіна Віктора Медведчука. У ній екс-нардеп, якого позбавили мандату, звинуватив Європу та США "у небажанні миру в Україні".

Крім того, він висловив переконання, що світ має враховувати інтереси Росії. Водночас одіозний чиновник закликав проросійських політиків створити в Україні так званий "політичний рух".

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