Він боровся з раком легенів.

11 вересня 2023 року помер Ян Табачник – екс-нардеп та музикант. Протягом двох років він боровся із раком легенів.

Про смерть Табачника повідомив журналіст Михайло Маслій у Facebook. За його інформацією, це сталося після 20:00 у лікарні в Тель-Авіві.

Табачнику було 79 років.

Відео дня

"Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання, на землі його рідного народу…", – йдеться у повідомленні.

Ян Табачник – біографія

Ян Табачник – відомий музикант, акордеоніст, народний артист України. У 2006 році був народним депутатом ВРУ V-го скликання від "Партії регіонів". Від цієї ж партії обирався депутатом на наступне скликання (2007-2012 роки).

З 2012 по 2014 був нардепом VІІ-го скликання. Також Табачник входив до комітету з боротьби з організаційною злочинністю і корупцією.

Відомо, що Табачник часто називав Януковича своїм другом. Крім того, у 2011 році він втрапив у скандал, заявивши, що журналісти – "це холуї, що обслуговують своїх хазяїв".

Вас також можуть зацікавити новини: