Генерал зізнався, що йому довелося приймати важкі рішення.

Командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко вперше розповів про спецоперації на "Азовсталі".

У новому інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі ССО, Хоренко зізнався, що воїни добровільно летіли захищати "Азовсталь". Йому доводилося приймати важкі рішення.

"Основним нашим завданням була доставка гелікоптерами боєкомплекту. Але, коли приходять 10 добровольців, які кажуть: "Ми хочемо летіти захищати "Азовсталь", то доводиться приймали важкі рішення. Що доставляти: БК, медикаменти, засоби зв’язку, чи людей, які будуть захищати. Або коли у тебе 15 тонн вантажу, а один гвинтокрил може взяти лише близько двох. Час на виконання операції тоді йшов на хвилини, вивантаження не мало перевищувати 10 хвилин", - зазначив Хоренко.

Генерал-майор зазначив, що було сім успішних вильотів ССО. Зв'язок Хоренко тримав напряму з командиром бригади спецпризначення "Азов" Денисом Прокопенком (Редісом), який на той час навіть не здогадувався, що спілкується з командувачем ССО.

Битва на "Азовсталі"

Захисники "Азовсталі" в Маріуполі героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили противника і не даючи йому рухатися на інші напрямки.

Російські окупанти знищували "Азовсталь", випускаючи по території меткомбінату ракети і скидаючи бомби, стріляючи з артилерії та танків, при цьому проводячи наземні атаки і штурми.

16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, що знаходяться на "Азовсталі" зберегти життя особового складу. Зазначалося, що гарнізон виконав поставлене бойове завдання. В російському полоні перебувало близько двох тисяч захисників "Азовсталі".

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