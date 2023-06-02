Командування ССО просило ГУР посприяти дозволу на виїзд Трубіцина як волонтера.

Ініціатором виїзду за кордон обвинуваченого в корупції депутата Київради Владислава Трубіцина були Сили спеціальних операцій Збройних сил України.

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на коментар ССО. З'ясувалося, що начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова просили сприяти виїзду Трубіцина та ще 4 осіб як волонтерів для забезпечення ССО "спеціальним обладнанням" у січні 2023 року. Саме лист за підписом ГУР допоміг Трубіцину виїхати у травні у напрямку Польщі, відтоді він не з’являється на судові засідання та не виходить на зв’язок.

В ССО додали, що "вкрай негативно" ставляться до того, що "ця особа скористалась таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулась в Україну задля виконання процесуальних обовʼязків у суді".

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"Вищезгадане звернення дійсно було ініційоване командуванням Сил спеціальних операцій в січні 2023 року. Мета цього звернення – виїзд за кордон Владислава Трубіцина як представника благодійного фонду "Рідна Оболонь" та ще чотирьох осіб, теж від цього фонду. Виїзд потребував виконання ним та групою осіб спеціального завдання щодо забезпечення ССО спеціальним обладнанням. На жаль, характер завдання не може бути розкритим, так як містить дані, що становлять службову таємницю", – зазначив речник ССО Олександр Кіндратенко.

В ССО та ГУР не відповіли на прохання журналістів надати копію клопотання до ГУР про сприяння виїзду за кордон Трубіцина. Втім, цей документ "Схемам" вдалось дістати від своїх джерел в оборонних структурах, із закритою частиною інформації, що містить персональні дані.

Лист датовано 20 січня 2023 року. У ньому командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко звертається на ім’я Буданова з проханням про сприяння виїзду п’ятьох осіб, "які є волонтерами", серед них – Владислав Трубіцин. Вказується період виїзду – з 28 січня до 25 травня 2023 року. В ССО прокоментували, чому виїзд був дозволений на такий тривалий період.

"Чому так? Тому що там було, крім Трубіцина, ще чотири особи. Кожна з цих осіб виїжджала, скажімо так, у різні проміжки часу, тому нас попросили, щоб ми зробили один загальний документ на всіх", – пояснив Кіндратенко.

За його словами, під час звернення ССО до ГУР Владислав Трубіцин був попереджений про правила перетину державного кордону, повернення та відповідальність у разі вчинення ним неправомірних дій та додали, що на момент звернення, коли командування ССО зверталося до ГУР за сприянням, жодних обмежень щодо перетину кордону Владиславом Трубіциним не було.

"Ми сприяли виїзду за кордон задля благих цілей, а саме забезпечення підрозділів ССО всім необхідним для боротьби з ворогом. Ми вкрай негативно ставимось до того, що ця особа скористалась таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулась в Україну задля виконання процесуальних обовʼязків у суді", – додав Кіндратенко.

В ССО запевнили, що не звернулися до ДПСУ напряму самостійно, а залучали ГУР, оскільки процедурно це простіше.

Втеча Трубіцина

Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого САП та НАБУ обвинувачують у хабарництві, 13 травня виїхав за кордон з дозволу голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника ГУР.

За даними журналістів депутат виїхав через пункт пропуску "Рава-Руська" на своєму автомобілі Mercedes S 600 і не повернувся в Україну, через що прокурор САП ініціював його оголошення в міжнародний розшук.

Вчора в ГУР підтвердили, що клопотали про виїзд Трубіцина. Втім, стало відомо, що це сталося за запитом ще однієї структури.

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