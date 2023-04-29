Президент додав, що остання його зустріч зі Столтенбергом була кращою за усі попередні, однак, незважаючи на це, прийняття України до НАТО - це союзне рішення.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якби рішення про вступ України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) залежало лише від її генерального секретаря Єнса Столтенберга, то Україна вже була б членом Альянсу.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю іноземним ЗМІ, відповідаючи на запитання про те, як він зараз ставиться до того, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Столтенберг відмовився закрити небо над Україною.

"Важливо, як він зараз дивиться на це… Мені здається, в цілому, Єнс змінив свою позицію… Я вважаю, що він став більш рішучою людиною. А для нас, для світу і для Альянсу це важливо. І у його словах зараз більше міцності, а це на його місці не просто, бо йому треба було втримувати союз країн НАТО", - сказав він.

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Зеленський підкреслив, що як громадянин та як президент був дуже ображений відмовою Столтенберга на початку вторгнення.

"Авжеж ми були ображені. Не може бути так у цивілізованому світі, що наше життя залежить від того, чи ми є в союзі чи ні. Але це те, що ми маємо наразі. І це не наш особистий вибір був - не бути в НАТО, це був вибір НАТО і страхи деяких держав-членів НАТО… щодо того, як відреагує Росія, якщо Україну запросять до НАТО", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що зараз Україна показала, що відстоює цінності НАТО, але заплатила за цю повагу та бажання бути на рівних дуже високу ціну.

"І після цього ми дуже очікуємо… Бо найкращі гарантії безпеки - це НАТО… НАТО - це захист, а не наступ, і ми хотіли також бути захищені…", - зауважив Зеленський.

Президент також додав, що остання його зустріч зі Столтенбергом була кращою за усі попередні, однак, незважаючи на це, прийняття України до НАТО - це союзне рішення.

"Я думаю, що якщо б рішення про вступ до НАТО залежало від Столтенберга, то Україна була б у НАТО", - вважає він.

Візит Столтенберга до Києва

20 квітня генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг прибув в Україну і провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Столтенберг на спільній з Зеленським прес-конференції наголосив, що двері НАТО залишаються відчиненими. За його словами, підтримка надається Україні з тою метою, аби зробити майбутнє членство в Альянсі можливим.

Довідка УНІАН. 30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

4 квітня 2023 року генсек НАТО назвав етапи, які сприятимуть набуттю членства України в Альянсі, зазначивши, що передумовою для будь-яких майбутніх переговорів про членство України в Альянсі є перемога у війні з Росією. Також Україна повинна реалізувати реформи. Йдеться про антикорупційні заходи, верховенство права і права меншин.

Своєю чергою глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від саміту лідерів НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, фіксації рішень про наближення до членства в Альянсі, а не повторення заяв про відкриті двері.

6 квітня сейм Литви схвалив резолюцію, у якій йдеться про необхідність запросити Україну стати членом НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі.

10 квітня Верховна Рада звернулася до НАТО із закликом здійснити кроки з прийняття України до Альянсу як повноправного члена.

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