Однак експерт не вважає такий сценарій надто реалістичним.

За найпесимістичнішим сценарієм війна в Україні може закінчитися влітку наступного року. Однак варто розглядати й більш оптимістичні варіанти.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, відповідаючи на питання українців.

Один з глядачів запитав Жданова, коли закінчиться війна. Експерт зізнався, що це досить важке питання.

"Скажу так: за найпесимістичнішими оцінками, які можна дати на сьогодні, це літо наступного року. Чому? Бо зброя йде дуже повільно. Сьогодні ми проводимо деякі контрнаступальні дії, але не можемо почати великий контрнаступ, оскільки не вистачає озброєння. Те, що нам постачають, це не ті об'єми, які потрібні для створення нової армії, яка провела б контрнаступальну операцію та вибити противника до кордонів 1991 року", - заявив Жданов.

Експерт нагадав, що аналітики ISW прогнозують звільнення Херсонщини навіть не за кілька тижнів, а за кілька місяців.

Жданов додав, що для української армії було б чудово розпочати масштабний контрнаступ на оперативних напрямках до зими. На його переконання, якщо лендліз запрацює з 1 жовтня, на початку листопада Генштаб сформує комплекти бригад для контрнаступу.

Однак є й більш оптимістичні прогнози щодо термінів закінчення війни. За середнім прогнозом Україна швидко отримає зброю, а російська оборона виявиться не такою сильною, як зараз видається.

"Ну, і прогноз щастя - я його так назвав, але вважаю, звісно, найнереальнішим на сьогодні. Прогноз щастя - це якщо з Путіним щось трапиться і в РФ станеться зміна політичного режиму. Тоді є шанс, що війна закінчиться за лічені дні. Армія буде деморалізована, нове керівництво може віддати наказ про виведення військ. Точніше на припинення вогню, але ми гнатимемо їх до кордонів. Тому я кажу, що це прогноз щастя", - сказав Жданов.

Водночас Жданов наголосив, що схильний вірити двом своїм прогнозам щодо закінчення війни: оптимістичний - початок весни 2023 року, песимістичний - літо 2023 року.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

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