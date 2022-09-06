Олег Жданов вважає неправильною позицію, що у РФ треба відбирати її території.

Військовий експерт Олег Жданов відповів, чи може Україна після перемоги над Російською Федерацією та її подальшого розпаду приєднати до себе нові території.

Про це він висловився, відповідаючи на запитання українців.

Жданов вважає неправильною позицію, що у РФ треба відбирати її території.

"Ми повинні визначитися і зупинитися на якійсь даті. Є 1991 рік - розвал Радянського Союзу, є кордони адміністративних республік, які перетворилися на кордони держав. Їх визнав весь світ і ООН, треба на них зупинитися", - упевнений експерт.

Він нагадав про карти до 1919 року, в яких Україні належали деякі нинішні території РФ і назвав наслідки претензій України на них.

"Тоді буде вічна війна. Єдине, коли це можна прийняти і використовувати, це якщо Росія розвалюється - в результаті нашої перемоги відбувається розпад на суб'єкти РФ. Треба вчинити виключно за міжнародним правом, щоб не було претензій. Для цього потрібно провести два референдуми: на тих землях, які хочуть приєднатися до України і в Україні, чи хочемо ми взяти ці землі до складу своєї держави", - сказав Жданов.

Експерт застеріг від спроб забрати частину РФ після закінчення військових дій і якихось переговорів.

"Це буде пролонгація війни. Противник буде накопичувати сили, щоб її почати. Якщо ми виходимо на мирову в плані визнаних кордонів, покаранням для противника буде поразка на полі бою", - додав Жданов.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов прокоментував звернення Рамзана Кадирова, в якому він натякнув на відставку.