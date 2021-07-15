Тупицькому потрібно з'явитися до Офісу генпрокурора 16 липня об 11:00.

Колишнього голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликали до Офісу генпрокурора з метою вручити повідомлення про підозру.

Про це написав у Facebook адвокат Тупицького Ростислав Кравець.

Тупицького викликали на 11 годину 16 липня до приміщення Офісу генпрокурора.

"О 21:55 доставили повістку з порушенням норм КПК. На завтра викликають для вручення нової підозри. Самого підозри правда ще немає, але до ранку планують написати", - повідомив він.

Адвокат також написав, що справа стосується рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, заявником є народний депутат від Голосу Ярослав Юрчишин.

Кравець опублікував фотографію виклику з підписами Тупицького та генпрокурора Ірини Венедіктової.

Звільнення Тупицького

14 липня Касаційний суд у складі Верховного суду визнав незаконним і скасував указ президента про скасування призначення Тупицького суддею Конституційного суду України.

28 грудня 2020 року Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка йому надіслали поштою.

За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".

Президент України Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Президент назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

Обидва судді оскаржили указ президента у Верховному суді.

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Автор: Олег Давигора