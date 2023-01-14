Він також додав зображення із портретами 15 членів Радбезу ООН, де фото постпреда РФ Небензі наче облите кров’ю.

Постійний представник України в Організації Обʼєднаних Націй Сергій Кислиця емоційно звернувся до членів Радбезу ООН після ракетного удару Росії по багатоповерхівці у Дніпрі.

"Як це – бути поруч із м'ясником у палаті? Ви відчуваєте теплу та липку кров, коли потискаєте його руку? Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами в Дніпрі! Подумайте про це, коли різники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію", – написав Кислиця в Twitter.

У дописі він також додав зображення із портретами 15 членів Радбезу ООН, де фото постпреда РФ Небензі наче облите кров’ю.

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Удар по багатоповерхівці в Дніпрі

У суботу, 14 січня 2022 року під час масштабної повітряної тривоги в Україні Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці в Дніпрі. Один підʼїзд будинку повністю зруйновано.

Станом на 23:01 було відомо про 12 загиблих, серед яких – дитина.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що будинок в Дніпрі було атаковано ракетою Х-22, що призначена для ураження авіаносних груп у морі і може оснащуватися ядерною частиною. Таку ж ракету росіяни використали для удару по торговому центру в Кременчуку.

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