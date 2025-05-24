Угорщину позбавлять права голосу, і це логічна відповідь на її політику щодо України, - нардепка

Мезенцева -Федоренко вважає, політика країни зміниться наступного року зі зміною уряду. Тоді в Угорщині відбудуться вибори.

Угорщина може втратити право голосу в Європейському Союзі через порушення демократичних принципів. Про це заявила народна депутатка Марія Мезенцева-Федоренко в етері День.LIVE.

За її прогнозом, вплив Будапешта на рішення Євросоюзу більше не відповідатиме його внутрішній політиці.

"Угорщина буде позбавлена права голосу, і це логічне роз'яснення тієї політики, яку проводить саме уряд Угорщини щодо України і загалом Європейського Союзу. Якщо ти країна-член, ти повинна виконувати конкретні умови, повинна стояти на засаді прав людини, не порушувати Конституцію тощо", - зазначила Мезенцева-Федоренко.

Відео дня

На думку нардепки, політика країни зміниться наступного року зі зміною уряду. Тоді в Угорщині відбудуться вибори.

Втім, Мезенцева-Федоренко вважає, що в ЄС знайдеться достатньо підтримки, щоб позбавити Угорщину права голосу. Це рішення, за її словами, потрібно приймати терміново, особливо на тлі шпигунського скандалу з Україною.

Шпигунський скандал з Угорщиною

Як писав УНІАН, СБУ вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду Україні. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів тощо. Затримано двох агентів.

Одразу після цього в Угорщині раптом знайшлися "українські шпигуни". Однак швидко з'ясувалося, що це давні бізнес-партнери ВІктора Орбана, з якими, вочевидь, виник бізнесовий конфлікт.

Вас також можуть зацікавити новини: