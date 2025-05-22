"Українського шпигуна" викрили у дуже зручний момент - одразу після того, як на Закарпатті провалилися угорські агенти.

Людина, яку угорський уряд звинуватив у шпигунстві на користь України, насправді належить до найближчого оточення прем’єр-міністра Віктора Орбана, і вони роками вели бізнес разом. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив лідер угорської опозиції Петер Маг’яр.

"Іштван Голло, громадянин України, якого заарештували за підозрою у шпигунстві, мав надзвичайно добрі стосунки з керівництвом партії "Фідес" та економічною елітою режиму Орбана", – написав він.

Маг’яр наводить складну схему, за якою Голло і Орбан вели спільний бізнес, зокрема через компанію Steriflow Kft, яка отримувала величезні державні замовлення під час епідемії Covid.

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"Голло, якого зараз заарештовано за підозрою у шпигунстві на користь України, до вересня 2024 року вів спільний бізнес з елітою режиму Орбана", – наголосив опозиціонер.

Однак восени 2024 року оточення Орбана почало перепродувати деякі зі своїх комерційних активів. На думку Маг’яра, історія з "українським шпигуном" може бути частиною "розборок усередині мафії Фідес" (Фідес – партія Орбана).

Угорське видання Telex перевірило за відкритими реєстрами інформацію про власників згаданої компанії та підтвердило, що підозрюваний у шпигунстві громадянин України справді мав спільний бізнес із оточенням Орбана.

Крім того, член парламентського комітету з національної безпеки від опозиції, який побажав залишитися анонімним, повідомив виданню, що Іштван Голло активно працює в Угорщині щонайменше два десятиліття і за цей час він створив мережу контактів, яка охоплює чиновників в сферах політики, національної оборони та енергетики, і його мережа контактів надзвичайно різноманітна.

Шпигунський скандал між Києвом і Будапештом

Як писав УНІАН, 9 травня СБУ повідомила про викриття агентів воєнної розвідки Угорщини. Вони здійснювали шпигунську діяльність на шкоду нашій державі, зокрема збираючи інформацію про військову захищеність Закарпатської області, вразливі місця у наземній і повітряній обороні регіону. Також агенти вивчали суспільно-політичні настрої місцевих жителів, зокрема сценарії їхньої поведінки в разі появи угорських військ в регіоні.

Незабаром після цього в Угорщині заявили, що вони раптово теж викрили у себе українських шпигунів, які за сумісництвом буцімто виявилися ще й пов’язаними із угорською політичною опозицією. Їх звинуватили у зборі інформації про військові та енергетичні спроможності Угорщини, а також у спробах вплинути на політичну позицію уряду Угорщини щодо України.

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