Він хоче отримати від ЄС компенсацію.

Необхідно зробити все можливе, щоб не допустити реалізації плану Європейського Союзу щодо заборони імпорту російських енергоносіїв.

Про це в інтерв'ю угорському радіо заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Як передає Reuters, йдеться про намір Європейської комісії запропонувати правові заходи для поступового припинення імпорту всього російського газу і скрапленого газу до ЄС до кінця 2027 року:

"Ми повинні спробувати зупинити цей український поштовх до повної заборони російського газу в Європі. Ми повинні запобігти цьому будь-якими способами. Тому що немає сенсу мати трубопровід, якщо нам не дозволять транспортувати ним газ".

Орбан каже, що Будапешт буде "відкритий для переговорів", лише якщо Європейський Союз компенсує Угорщині відповідні витрати. Пропозиція Єврокомісії потребуватиме підтримки більшості, тож Угорщина і Словаччина, не матимуть змоги її заблокувати, хоча їхня незгода може ускладнити ухвалення рішення.

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Угорщина отримує більшість газу через газопровід "Туркстрім", що проходить по дну Чорного моря до Туреччини, а звідти - до Південно-Східної Європи. У першому кварталі цього року поставки через його європейську гілку зросли на 16% у порівнянні з тим же періодом 2023 року, досягнувши приблизно 4,5 мільярда кубометрів.

Заборона на імпорт російського газу

Як відомо, ініціатива, яку готує Європейська комісія, передбачає запровадження правових механізмів для поступової відмови від закупівель енергоносіїв із країни-агресора, що з 2022 року веде повномасштабну війну проти України.

З початку вторгнення Росії в Україну, ЄС вже скоротив залежність від російських енергоресурсів - імпорт трубопровідного газу зменшився у рази, проте поставки СПГ з РФ досі зберігаються. Новий план має на меті остаточно закрити цю прогалину в санкційній політиці.

Пропозиція Комісії вимагатиме лише кваліфікованої більшості в Раді ЄС, що унеможливлює блокування рішення окремими державами.

Таким чином, ЄС продовжує нарощувати тиск на Москву, намагаючись позбавити її ключового джерела фінансування війни - енергетичного експорту.

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