Іран продовжує заперечувати факти постачання зброї в РФ.

Україна попередила Іран про те, що наслідки підтримки Російської Федерації у війні будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від співпраці з РФ.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі УНІАН.

"Нас не дивують чергові заперечення з боку Ірану щодо постачання зброї Росії", - заявив речник.

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Як зазначив Ніколенко, під час технічної зустрічі українські експерти надали іранцям докази в достатньому обсязі. "Маємо сотні зафіксованих фактів обстрілів території України іранськими дронами", - наголосив Ніколенко.

"Як би не продовжували викручуватися в Тегерані, українська сторона дала чітко зрозуміти: наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією", - заявив речник.

Допомога Росії з боку Ірану: що відомо

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії партію своїх дронів-камікадзе.

Застосування їх Росією призвело до загибелі десятків людей в українських містах, зокрема, і в Києві, а також до знищення енергетичних об'єктів.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила в Ірані ще понад 2 тис. таких дронів.

Також ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

9 грудня у британській розвідці поінформували, що Росія імовірно отримала нову партію безпілотних літальних апаратів іранського виробництва.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія прагне отримати балістичні ракети від Ірану будь-яким способом для поповнення використаних запасів.