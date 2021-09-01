Зроблено "визначний крок" у стратегічному партнерстві України та США у сфері безпеки, стверджує очільник ДПСУ.

Уряди України та США підписали угоду про співробітництво щодо використання інформації про тих, хто подорожує.

Про це голова української Держприкордонслужби Сергій Дейнеко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"У Вашингтоні, перебуваючи у складі офіційної делегації на чолі з президентом України, підписав... угоду між урядами України та Сполучених Штатів Америки про співробітництво щодо використання інформації про тих, хто подорожує", - написав він.

Дейнеко наголосив, що це "визначний крок" стратегічного партнерства України та США у сфері безпеки.

"Фактично між нашими державами та прикордонними відомствами закладено новий рівень співробітництва з використання інформації та аналізу ризиків, що націлений на захист кордонів та ідентифікації злочинців. Без перебільшення, ця угода підвищить прикордонну та національну безпеку як України, так і Сполучених Штатів Америки", – вважає очільник ДПСУ.

Нагадаємо, 31 серпня до США з офіційним візитом прибув президент України Володимир Зеленський. У межах візиту, зокрема, вже укладено рамкову угоду між Міністерством оборони України та Міністерством оборони США щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

Автори: Антоніна Доломанжи, Екатерина Присяжнюк