Уряди України та США підписали угоду про співробітництво щодо використання інформації про тих, хто подорожує.
Про це голова української Держприкордонслужби Сергій Дейнеко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"У Вашингтоні, перебуваючи у складі офіційної делегації на чолі з президентом України, підписав... угоду між урядами України та Сполучених Штатів Америки про співробітництво щодо використання інформації про тих, хто подорожує", - написав він.
Дейнеко наголосив, що це "визначний крок" стратегічного партнерства України та США у сфері безпеки.
"Фактично між нашими державами та прикордонними відомствами закладено новий рівень співробітництва з використання інформації та аналізу ризиків, що націлений на захист кордонів та ідентифікації злочинців. Без перебільшення, ця угода підвищить прикордонну та національну безпеку як України, так і Сполучених Штатів Америки", – вважає очільник ДПСУ.
Нагадаємо, 31 серпня до США з офіційним візитом прибув президент України Володимир Зеленський. У межах візиту, зокрема, вже укладено рамкову угоду між Міністерством оборони України та Міністерством оборони США щодо стратегічних основ оборонного партнерства.