Єврокомісар Олівер Варгеї вважає, що чинна угода надає багато можливостей для розширення співпраці між Україною та Європейським Союзом.

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї не бачить необхідності у внесенні змін до Угоди про асоціацію з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Варгеї сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з віце-президентом Європейської комісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Як нагадав Варгеї, Угодою про асоціацію передбачено її перегляд після 5 років її дії.

"Перегляд означає не лише вивчення нових напрямків, але і вивчення стану виконання угоди. Спершу ми почнемо з оцінювання виконання", - зазначив Варгеї.

За його словами, від українського уряду надійшли пропозиції щодо нових напрямків, за якими Україна хоче розвивати взаємодію з ЄС.

"Ми вважаємо, що немає необхідності змінювати угоду. Угода є дуже динамічною за своєю суттю. Вона надає багато можливостей для розширення нашої співпраці. І ми завжди кажемо: ми готові розглянути подальші напрямки для співпраці, якщо Україна готова взаємодіяти і взяти зобов'язання, з якими таке розширення могло би відбутися", - наголосив Варгеї.

У зв'язку з цим єврокомісар додав, що спочатку в Євросоюзі вивчають запити України і готують звіт про виконання Угоди про асоціацію.

"Ми вважаємо, що угода досі має багато незадіяного потенціалу - те, з чим ми готові рухатися і швидко втілювати", - підкреслив Варгеї.

Угоду про асоціацію між Україною і Євросоюзом: що треба знати

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали Угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною. 1 вересня 2017 року Угода про асоціацію набула чинності в повному обсязі в частині поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною з Європейським Союзом. До цього вона застосовувалася на тимчасовій основі з 2016 року.

Угода є основним інструментом для тіснішого зближення України і Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, посилює економічні зв'язки і взаємну повагу до спільних цінностей. Економічна частина угоди, про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення торговельних відносин і економічного розвитку, оскільки відкриває нові ринки, сприяє адаптації законодавства, стандартів і регламентів в різних секторах. Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС у ключові сектори української економіки.

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Автор: Віталій Саєнко