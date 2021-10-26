Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова завтра відвідає екс-президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі, який перебуває під вартою в пенітенціарній установі №12 грузинського міста Руставі.
Про це омбудсмен повідомила у Facebook.
За її словами, вона зустрілася з адвокатами Саакашвілі – Бекою Басілая, Дімітрієм Садзаглішвілі та Шотою Тутберідзе.
"Захисники поінформували мене про стан здоров’я Міхеїла на 26-й день голодування та необхідність надання йому кваліфікованої медичної допомоги у спеціалізованій установі охорони здоров’я. Обговорили стан розгляду кримінальних справ стосовно Міхеїла та додержання його процесуальних прав", - написала Денісова.
Вона зазначила, що в середу, 27 жовтня, матиме можливість особисто відвідати Саакашвілі, дізнатися про стан здоров’я та перевірити умови його тримання.
Затримання Саакашвілі в Грузії
1 жовтня влада Грузії заявила про затримання Саакашвілі, його помістили в пенітенціарну установу. Політик заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.
На батьківщині Саакашвілі не був останні 8 років - у Грузії він оголошений у розшук, а також його заочно засудили до шести років ув'язнення.
23 жовтня стало відомо про погіршення стану політика - через голодування йому зробили переливання крові.