Омбудсмен має намір дізнатися про стан його здоров’я та перевірити умови тримання під вартою в грузинській пенітенціарній установі.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова завтра відвідає екс-президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі, який перебуває під вартою в пенітенціарній установі №12 грузинського міста Руставі.

Про це омбудсмен повідомила у Facebook.

За її словами, вона зустрілася з адвокатами Саакашвілі – Бекою Басілая, Дімітрієм Садзаглішвілі та Шотою Тутберідзе.

"Захисники поінформували мене про стан здоров’я Міхеїла на 26-й день голодування та необхідність надання йому кваліфікованої медичної допомоги у спеціалізованій установі охорони здоров’я. Обговорили стан розгляду кримінальних справ стосовно Міхеїла та додержання його процесуальних прав", - написала Денісова.

Вона зазначила, що в середу, 27 жовтня, матиме можливість особисто відвідати Саакашвілі, дізнатися про стан здоров’я та перевірити умови його тримання.

Затримання Саакашвілі в Грузії

1 жовтня влада Грузії заявила про затримання Саакашвілі, його помістили в пенітенціарну установу. Політик заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

На батьківщині Саакашвілі не був останні 8 років - у Грузії він оголошений у розшук, а також його заочно засудили до шести років ув'язнення.

23 жовтня стало відомо про погіршення стану політика - через голодування йому зробили переливання крові.

Автор: Надя Пришляк