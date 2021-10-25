Нардеп сказала, що після затримання Саакашвілі спілкувалася з його матір’ю.

Нардеп від партії "Слуги народну" Єлизавета Ясько розповіла, що її стосунків із колишнім президентом Грузії та очільником Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеілом Саакашвілі не були секретом для членів його сім'ї.

Народна обраниця розповіла в інтерв'ю головреду "Гордона" Олесі Бацман, що, зокрема, знайома з матір’ю чиновника Гіулі Аласанією та його старшим сином Едуардом.

"Я знайома зі старшим сином, з мамою Михайла, з (рештою – Ред.) сім'ї… Ми не один раз бачилися. Це не було секретом", – додала політик.

Співрозмовниця зазначила, що після затримання Саакашвілі у Грузії тримає зв'язок з його матір’ю. Ясько підкреслила, що мати Саакашвілі дуже сильно переживає.

Читайте також"Своїх у біді не кидаємо": Кулеба висловився про повернення Саакашвілі в Україну"Ми бачилися, коли я зараз була у Грузії… Це дуже інтелігентна жінка, вона очолює університет, у неї дуже добра репутація, її дуже сильно люблять люди... Звичайно ж, я переживаю за її стан і здоров'я, тому що коли таке відбувається з твоїм сином, із близькою людиною, це дуже важко", – поділилася нардеп.

Нагадаємо, 1 жовтня у мережі з’явилось відео, на якому Єлизавета Ясько та Міхеіл Саакашвілі розповіли про своє кохання.

Пізніше Ясько поділилася, що до того, як розпочати стосунки, вони із Саакашвілі дуже довго спілкувалися.

Саакашвілі заявляв, що вирушить до Грузії в день місцевих виборів – 2 жовтня. За його словами, вирішується доля його держави, і він не зможе спостерігати за цим збоку.

Чиновника затримали у Грузії 1 жовтня й помістили в пенітенціарну установу. Саакашвілі стверджував, що є політичним в'язнем і оголосив голодування.

Саакашвілі у Грузії був оголошений в розшук й не вирушав на батьківщину упродовж останніх восьми років. Чиновника заочно засуджено до шести років ув'язнення – визнано винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Саакашвілі також висунули підозру в незаконному перетині кордону.

Автор: Екатерина Присяжнюк