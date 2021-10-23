Особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе повідомив, що стан Міхеїла Саакашвілі покращився.

Екс-президенту Грузії, голові виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеілу Саакашвілі, який 23-й день голодує у грузинській в'язниці, зробили переливання крові.

Про це журналістам заявив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе, повідомляє "Новости-Грузия".

"Коли я прийшов сюди, знав, що один з параметрів був досить поганим, тому зробив переливання... сьогодні криза вже пройдена. Стан кращий, ніж був", — сказав він.

Затримання Саакашвілі

Читайте такожРНБО ініціює перевірку справ про держзраду, відкритих за часів ПорошенкаСаакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах, серед яких - незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

Автор: Вікторія Токарєва