Про смерть Олексія Ковальова стало відомо напередодні ввечері.

Нардепа, який підтримав агресію РФ проти України, Олексія Ковальова, ймовірно, було вбито в ході кримінальних розборок за зерно та овочі між херсонськими окупантами.

Таке припущення висунув журналіст Денис Казанський.

Він прогнозує, що смерть Ковальова спишуть на "українських партизанів", проте не факт, що вони причетні до цієї події.

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"На окупованій території зараз панують мародерство і грабіж. У фермерів відбирають врожаї, змушують платити величезні хабарі за право просто кудись вивезти свою продукцію з полів. Окупаційна влада фактично перетворилася на ОЗУ - нещодавно самі росіяни заарештували за розбій заступника гауляйтера Нової Каховки Віталія Єфименка. Він займався грабунком місцевих бізнесменів. Цілком ймовірно, що за аналогічні справи прикінчили і Ковальова", - пише журналіст.

Казанський нагадав, що скрізь, куди приходить Росія, починається кримінальний хаос - тортури, підвали, вбивства і віджимання чужої власності.

"Ми все це у всіх фарбах з 2014 року спостерігали на Донбасі. Від побаченого діло навіть фанатиків російського світу, типу Гіркіна, який називав "ЛДНР" не інакше як "кримінальною клоакою". І тільки безнадійний ідіот міг розраховувати, що на інших окупованих територіях може бути інакше", - зазначив він.

Також він звернув увагу на цікавий момент в біографії Ковальова: на самому початку повномасштабної війни той підтримував Україну і запевняв, що робить все для її перемоги. Про це депутат писав у своїх соцмережах.

Вбивство Ковальова: що відомо

Про ліквідацію колаборанта в неділю ввечері повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він стверджував, що Ковальова вбили в Залізному порту.

Раніше його виключили з президентської фракції, проте не позбавили депутатського мандата. Повідомлялося, що нардеп втік в Херсонську область в перші дні повномасштабного вторгнення нібито допомагати людям, з тих пір на зв'язок не виходив.

У липні стало відомо про "призначення" Ковальова "заступником голови уряду" окупантів у Херсонській області.

ЗМІ вже дізналися перші подробиці його вбивства.