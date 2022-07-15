Депутата оголошено в розшук.

Народному депутату Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це у своєму Telegram повідомляє Державне бюро розслідувань.

"За клопотанням ДБР народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата оголошено в розшук", - йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадали, що генеральний прокурор на підставі зібраних Бюро доказів повідомила йому про підозру 6 липня 2022 року.

Працівники ДБР у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення Російської Федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора "уряді Херсонської області".

"Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляції свідомістю", - йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).

Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, у квітні проти Ковальова було відкрито кримінальне провадження за колабораційну діяльність. За даними слідства, підконтрольні йому підприємства постачали харчові продукти до Криму з подальшою реалізацією на території РФ, а також завозили на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з півострова.

3 квітня стало відомо про виключення Ковальова з фракції "Слуга народу". Ковальов був обраний до парламенту у виборчому окрузі №186 (Херсонська область) як висуванець "СН".

6 липня генпрокурор підписала Ковальову повідомлення про підозру у держзраді та пособництві державі-агресору.

За даними слідства, депутат публічно підтримував окупантів. Також він забезпечував розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію у місті Гола Пристань.

4 липня стало відомо, що Ковальов став "заступником голови" так званого "уряду", створеного окупантами у Херсонській області, і відповідає за сільське господарство.

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