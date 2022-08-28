Інформація потребує підтверждення.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив про вбивство колаборанта Олексія Ковальова.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення", - написав Хлань.

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За словами депутата, про його смерть повідомили російські пропагандистські ЗМІ, але потім ці повідомлення були видалені.

Нагадаємо, що Ковальов був народним депутатом від "Слуги народу", на початку квітня його виключили з фракції.

Проти нього відкрито кримінальне провадження за колабораційну діяльність. Також екс-нардепа звинувачують у держзраді та пособництві державі-агресору.

За даними слідства, підконтрольні йому підприємства постачали продукти до Криму, а також завозили на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого півострова.

Крім того, він публічно підтримував окупантів та забезпечував розміщення особового складу ворожих сил у приміщеннях санаторію у місті Гола Пристань.

4 липня стало відомо, що Ковальов став "заступником голови" так званого "уряду", створеного окупантами у Херсонській області.

Раніше повідомлялося, що автомобіль Ковальова підірвали. Йому вдалося вижити.

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