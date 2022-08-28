Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив про вбивство колаборанта Олексія Ковальова.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
"З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення", - написав Хлань.
За словами депутата, про його смерть повідомили російські пропагандистські ЗМІ, але потім ці повідомлення були видалені.
Нагадаємо, що Ковальов був народним депутатом від "Слуги народу", на початку квітня його виключили з фракції.
Проти нього відкрито кримінальне провадження за колабораційну діяльність. Також екс-нардепа звинувачують у держзраді та пособництві державі-агресору.
За даними слідства, підконтрольні йому підприємства постачали продукти до Криму, а також завозили на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого півострова.
Крім того, він публічно підтримував окупантів та забезпечував розміщення особового складу ворожих сил у приміщеннях санаторію у місті Гола Пристань.
4 липня стало відомо, що Ковальов став "заступником голови" так званого "уряду", створеного окупантами у Херсонській області.
Раніше повідомлялося, що автомобіль Ковальова підірвали. Йому вдалося вижити.