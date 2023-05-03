За постанову про вихід з цієї угоди підтримало 280 народних депутатів.

Верховна Рада проголосувала за вихід України з угоди про Міжпарламентську Асамблею держав-учасниць СНД. Рішення підтримали 280 народних депутатів.

Так, постанова №9202 передбачає вихід України з Угоди про Міжпарламентську Асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав. При цьому зазначається, що таке рішення зумовлене незворотністю європейського та євроатлантичного курсу України.

Також зазначається, що стратегічний курс держави - набуття повноправного членства в Європейському Союзі та у Північноатлантичному альянсі.

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Слід зазначити, що угоду про Міжпарламентську Асамблею держав-учасниць СНД уклали 27 березня 1992 року.

Вихід України з СНД - останні новини

16 лютого 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про вихід України з рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць СНД.

19 червня 2022 року парламент узаконив вихід України з трьох угод, які діяли в рамках Співдружності незалежних держав — "Про вихід з Угоди з СНД щодо співробітництва в розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку", "Про вихід з протоколу СНД про внесення поправок до Угоди про міжурядовий фельд’єгерський зв’язок" та "Про вихід з Угоди про підтримку й розвиток малого підприємництва в державах-учасницях СНД".

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