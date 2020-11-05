Керівник Офісу президента заявляє, що проект такої зони перебуває на стадії розробки і буде обговорюватися на рівні експертів і народних депутатів.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що влада планує зробити вільну економічну зону не лише на Донбасі, а й на заході України.

Про це він сказав у програмі «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1», повідомляє прес-служба ОП.

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За словами Єрмака, проект такої зони перебуває на стадії розробки і буде винесено на обговорення на рівні експертів і народних депутатів.

«Сьогодні ці дві зони, ці дві економічні можливості теж повинні спрацювати на об’єднання країни», – наголосив він.

Вільна економічна зона на Донбасі: що відомо

Питання про ВЕЗ на Донбасі було одним з п'яти, які поставив президент Володимир Зеленський під час опитування 25 жовтня.

В Офісі президента раніше заявили, що створення на підконтрольній частині Донбасу вільної економічної зони може суттєво вплинути на темпи реінтеграції тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.

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Автор: Тамара Отовська