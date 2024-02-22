Єврочиновники кажуть, що органнізаційно умови для початку переговорів можуть скластися вже за кілька тижнів.

Організаційні рамки для старту переговорів про членство України в ЄС можуть бути готові вже за кілька тижнів, але точної дати не встановлено. Про це на брифінгу у Брюсселі сказав головний речник Європейської комісії Ерік Мамер.

Один з журналістів попросив спікера прокоментувати слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що "організаційні рамки" для старту переговорів будуть готові на початок літа.

"Президент сказала, якщо я правильно пам'ятаю, "моє найкраще припущення". Тому, очевидно, що ми працюємо над підготовкою цих переговорних рамок, які, імовірно, будуть представлені як тільки будуть готовими, по суті, у наступні кілька тижнів або імовірно пізніше. Тож, точної дати немає. Для переговорних рамок дата не встановлена", - пояснив Мамер.

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Також він сказав, що питання не полягає у можливому прискоренні процесу, а тому, коли ці переговорні механізми будуть готовими.

Рух України до членства в ЄС: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС вирішили започаткувати переговори з Україною про вступ. З цією метою вони рекомендували Єврокомісії затвердити організаційні аспекти для переговорного процесу.

При цьому, у висновках грудневого саміту лідерів ЄС йшлося про те, що Україні треба практично втілити усі рекомендації Європейської Комісії, аби організаційні рамки переговорів про вступ України до Євросоюзу остаточно були схвалені.

У середині січня 2024 року стало відомо, що Єврокомісія розпочала працювати над проектом організаційних рамок для вступних переговорів з Україною. Зокрема, проводилася оцінка ухвалення Верховною Радою необхідних законопроектів на виконання необхідних кроків. Йдеться про впровадження Україною усіх семи рекомендацій Єврокомісії, озвучених після надання Україні статусу країни-кандидата на вступ.

Раніше було відомо, що Україна до березня 2024 року має практично впровадити ряд законів і продемонструвати прогрес у боротьбі з корупцією.

Зокрема, Верховна Рада вже схвалила переважну більшість необхідних законів: про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про посилення інституційні спроможності Національного антикорупційного бюро (передбачає збільшення граничної чисельності штату НАБУ з 700 до 1000 осіб) і про надання можливості Національному агентству із питань запобігання корупції перевіряти майно посадовців, придбаного до вступу на державну службу.

Крім того, Верховна Рада підтримала внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах (передбачено, що заклади вищої освіти приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання, яка є офіційною мовою ЄС). Ці чотири закони вже підписані президентом Володимиром Зеленським. Тепер їх треба ефективно втілити.

Також Верховна Рада 10 січня прийняла за основу урядовий законопроект "Про доброчесне лобіювання" (реєстраційний №10337). Це означає, що Україна пришвидшить свою євроінтеграцію, яка передбачає приведення національного законодавства у відповідність до європейських норм.

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