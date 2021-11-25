Ним став представник партії "Рідне Закарпаття" Володимир Чубірко.

Головою Закарпатської обласної ради обрано представника партії "Рідне Закарпаття" Володимира Чубірка.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час другого пленарного засідання позачергової сесії облради.

Голосування проходило таємно. До бюлетеня була внесена одна кандидатура – Володимира Чубірка.

За результатами голосування, його підтримали 37 депутатів.

Відставка попереднього голови облради Петрова

28 жовтня 35 депутатів Закарпатської облради проголосували за дострокове припинення повноважень голови Олексія Петрова від партії "Слуга народу".

Читайте такожНа Закарпатті депутати відправили у відставку очільника облрадиОднак він заявив, що зібрання, яке підтримало його відставку, є нелегітимним, оскільки за годину до початку сесії підписав розпорядження про її перенесення.

Вже 15 листопада Петров заявив про дострокове припинення своїх повноважень. Того ж дня облрада проголосувала за його відставку.

Хто такий Володимир Чубірко

Чубірко народився 12 жовтня 1976 року у місті Ужгород. Закінчив економічний факультет Ужгородського державного університету, у 2008 році в УжНУ здобув кваліфікацію магістра права. Директор ТОВ "Росток" та Благодійного фонду "ВІЗА". Був депутатом обласної ради V та VI скликань, з 31 жовтня 2014 року був головою Закарпатської обласної ради VI скликання. Обраний депутатом Закарпатської облради VІIІ скликання від Закарпатської обласної організації політичної партії "Рідне Закарпаття".

Автор: Наталія Петерварі