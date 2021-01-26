За словами координатора громадянської мережі ОПОРА, закон відповідає вимогам.

До закону про референдум включено необхідну кількість запобіжників, щоб на обговорення не виносилися питання, які можуть завдати шкоди суверенітету України.

Про це заявила координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в коментарі виданню "Гордон".

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"Поняття інституту референдуму визначено в Конституції України, тому дискусія навколо теми, а чи потрібен закон про референдум, суперечить Основному закону. Конституція визнає право громадян ініціювати та брати участь у референдумі на рівні з виборами", - зазначила Айвазовська.

За її словами, закон не ідеальний, проте відповідає вимогам.

"Різні політичні групи заявляють про відсутність потреби інституту референдуму. Ну, тоді вони мали ініціювати винятки цього права з Конституції. Є групи, які вважають, що законопроект не дає можливості організувати референдум, тому що ускладнено процедуру. Інші кажуть, що можна провести референдум на антидержавні теми, що зруйнує державу. Ці контрверсійні політичні заяви не дають можливості оцінити сам закон. Він не ідеальний, але він встановлює запобіжники від маніпуляцій", - зазначила вона.

Айвазовська наголосила, що теми, які можуть виноситися на референдум, обмежені.

"І це досить адекватні обмеження з огляду на справжній етап розвитку держави та суспільства", - констатувала вона.

Айвазовська вважає, що закон не несе загроз територіальній цілісності.

"До закону включено необхідну кількість запобіжників, щоб не виносилися питання, які можуть завдати шкоди суверенітету. Референдум - це третій етап верифікації рішень, які стосуються міжнародних угод з питань територій. Законом про референдум не можна відчужувати території країни в інтересах будь-якої міжнародної домовленості або угоди. Тому що народ України може сказати ні. А без цього інструменту може різне трапитися гібридним чином", - уточнила вона.

На її думку, закон про референдум є певним компромісом між зацікавленими групами.

"Він далекий від ідеалу, але сам по собі не може шкодити інтересам держави і суспільства", - додала координатор громадянської мережі ОПОРА.

За її словами, проблем у законі кілька. Одна з них, наприклад, пов'язана з тим, що не дано чіткого визначення питань загальнонаціонального значення.

"Записано, що громадяни мають право ініціювати обговорення питань національного значення. Такими є питання, які хвилюють дві третини областей, але якісного показника цензу підписів у регіонах сам закон не дав", - наголосила Айвазовська.

Також вона звернула увагу на той факт, що не уточненим залишився порядок розгляду питань референдуму в Конституційному суді.

"Звертатися до КСУ можуть президент і 45 нардепів. Але звернення - це не обов'язок депутатів і президента, а право. Може виникнути вакуум, якщо нардепи і президент вирішили не звертатися до суду. Без їх звернення КСУ не може розглядати питання за власною ініціативою. Тому відповідальність лягає на нардепів і президента. І в цьому питанні має бути певний консенсус", - зазначила вона.

Крім того, уточнила Айвазовська, залишилося відкритим і питання про порядок імплементації прийнятого на референдумі рішення.

"Якщо рішення референдуму є (не менш як 50% громадян прийшли і висловилися), в які терміни і в якому порядку Кабмін і Верховна Рада повинні імплементувати ці рішення, не визначено в законі. Це необхідно регулювати. Але, найімовірніше, вже змінами до законів - регламент Верховної Ради або закон про Кабінет міністрів. Це політично ключове. Була ще дискусія, чи не підміняє референдум законодавчу гілку влади? Ні, тому що на референдумі народ законів не приймає", - резюмувала вона.

Закон про всеукраїнський референдум: що передбачає

Всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України;

про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму:

питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод, протоколами до неї;

питання, що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;

питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

питання податків, бюджету, амністії;

питання, віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

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Автор: Леся Лещенко