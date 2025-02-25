Також Зеленський може зустрітися з законодавцями на Капітолійському пагорбі.

У пʼятницю, 28 лютого 2025 року, президент України Володимир Зеленський планує поїхати до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом після того, як країни погодили проєкт угоди про видобуток корисних копалин.

Офіційні особи з обох сторін погодилися з проектом і рекомендували його підписати. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, обізнаних із цим питанням.

Білий дім відмовився від коментарів. Водночас один зі співрозмовників агентства на умовах анонімності заявив, що цей візит запропонували в адміністрації Трампа.

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Угода з видобутку корисних копалин займає центральне місце в прагненні Києва заручитися підтримкою США, оскільки американський президент Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війну. Угода може відкрити для США доступ до величезних мінеральних багатств України.

Інше джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Зеленський може зустрітися з законодавцями на Капітолійському пагорбі, але графік візиту все ще змінюється.

Агентство нагадало, що минулого тижня у відносинах між лідерами США і України відбулося "загострення" – Трамп назвав Зеленського непопулярним "диктатором", якому потрібно швидко укласти мирну угоду або втратити свою країну. Своєю чергою, український лідер заявив, що президент США живе в "дезінформаційній бульбашці".

Угода про корисні копалини

25 лютого видання Financial Times повідомило, що Україна і Сполучені Штати Америки погодили деталі договору про корисні копалини після того, як Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог. Зокрема, Америка відмовилася від вимог про право на 500 мільярдів доларів потенційного доходу від розробки ресурсів.

Угодою передбачається створення фонду, до якого Україна вноситиме 50 відсотків доходів від "майбутньої монетизації" державних мінеральних ресурсів. Йдеться також про нафту та газ. Фонд інвестуватиме в проєкти в Україні.

Водночас у документі не згадуються гарантії безпеки для України, на включенні яких наполягав Київ.

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