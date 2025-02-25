У Вашингтоні кажуть, що цілодобово працюють над її забезпеченням.

У Білому домі прямо не відповіли, чи змусять Москву піти на поступки для підписання мирної угоди, однак попередили, що незадоволеними залишаться обидві сторони.

Під час брифінгу журналіст сказав прес-секретарці Білого дому Керолайн Левітт, що досі представники адміністрації публічно не заявляли про хоча б одну поступку, на яку була б готова піти Москва. Він закликав запевнити громадськість, що переговорний процес не буде настільки одностороннім, як це здається Європі, а Путін також буде змушений піти на певні поступки.

У відповідь Левітт сказала, що не збирається перераховувати поступки, які обговорюють президент і його команда:

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"Думаю, президент знає, як домовитися краще, ніж будь-хто, хто коли-небудь обіймав посаду американського президента. А для того, щоб укласти угоду, потрібно запросити обидві сторони за стіл переговорів. І зазвичай, коли ви укладаєте хорошу угоду, обидві сторони залишають цей стіл трохи незадоволеними".

Також вона повторила слова Трампа про те, що підписання угоди про доступ до українських ресурсів є дуже важливим і він очікує, що президент України Володимир Зеленський зробить це.

"Це дозволить повернути американські податки, які фінансують національну оборону України, і це також чудово для українського народу, який пройшов через пекло цієї війни. Це створить довготривале економічне партнерство", - додала Левітт.

Мирна угода США

Як відомо, адміністрація Трампа активізувала зусилля щодо досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Спеціальний посланець президента з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що сторони "дуже близькі" до її підписання, а орієнтиром можуть слугувати "стамбульські домовленості".

Водночас європейські лідери висловлюють занепокоєння щодо можливого виключення Європи та України з переговорного процесу. Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що будь-яка потенційна мирна угода потребує залучення України та європейських країн.

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