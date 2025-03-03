Він подякував всім, хто відчуває, як багато важить єдність.

Найближчим часом країни Європи сформують спільні позиції щодо війни в Україні та власної безпеки, щоб представити їх Сполученим Штатам Америки.

Про це у відеозверненні до українців повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, на саміті Securing Our Future усі підтримали те, що реальний мир потребує реальних гарантій безпеки. Найближчими тижнями очікується багато зустрічей в рамках дипломатії заради миру.

"Звісно, ми усвідомлюємо важливість Америки. І ми вдячні за всю підтримку, яку отримали від Сполучених Штатів Америки. Не було такого дня, коли ми не відчували цієї вдячності", - додав президент.

Відео дня

Зеленський зазначив, що Україні потрібен мир, а не вічна війна, і ключем до припинення війни є саме гарантії безпеки:

"Найближчим часом ми всі у Європі сформуємо наші позиції, наші спільні позиції. Лінії, яких ми маємо досягти, і лінії, з яких не можемо відступити. Такі позиції будуть представлені нашим партнерам в Сполучених Штатах Америки. Надійність, тривалість миру, правильна угода про закінчення війни - це наш спільний пріоритет".

Саміт у Лондоні

2 березня у Великій Британії відбувся саміт "Securing Our Future", присвячений зміцненню обороноздатності Європи та підтримці України в умовах триваючої агресії з боку Росії. У заході взяли участь лідери європейських держав, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та інші високопосадовці.

Велика Британія оголосила про надання Україні доступу до експортного фінансування на суму понад 1,5 мільярда фунтів стерлінгів для закупівлі понад 5 тисяч ракет протиповітряної оборони. Також лідери ЄС домовилися про необхідність термінового зміцнення оборонних можливостей та збільшення військових витрат.

Після саміту президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III у Сандрінгемському палаці.

Вас також можуть зацікавити новини: