В Україні відкрито веб-портал для обговорення лобізму

В Україні відкрито веб-портал для обговорення проблеми щодо законодавчого закріплення механізму лобіювання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Веб-портал задуманий як дискусійна платформа, де кожен може висловитися «за» чи «проти» інституційного лобіювання в Україні, аргументуючи чи заперечуючи необхідність впровадження цього інституту в умовах сьогодення.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, відкриття веб-порталу «Lobbying.in.ua» стане сучасним механізмом обміну інформацією, досвідом та ідеями між владою з одного боку, бізнесом, та суспільством з іншого. На його думку, у процесі дискусій будуть формуватися обриси майбутньої моделі унормування лобістських відносин в Україні.

На сторінках порталу планується виставити для широкого публічного обговорення розроблений Міністерством юстиції проект концепції Закону «Про лобіювання», електронну бібліотечку лобіювання та інші довідкові та інформаціонні матеріали з указаної тематики.

Експерти вважають, що зараз в Україні існує феномен «квазілобізму», який за рахунок підміни понять стійко асоціюється в громадян із корупцією і хабарництвом. Разом з тим, в багатьох країнах інститут лобіювання виконує важливу функцію забезпечення ефективної взаємодії між громадянами, інститутами громадянського суспільства, суб’єктами господарювання з одного боку, і органами державної влади з іншого, у питаннях формування державної політики і забезпечення контролю за діяльністю останніх. Крім того, інститут лобіювання є дієвим інструментом мінімізації корупції.