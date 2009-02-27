Запорізького депутата судитимуть за побиття жінки

Слідчий відділ Приморського РВВС Запорізького управління міліції направив до суду кримінальну справу стосовно депутата Запорізької обласної ради Володимира ГУБАРЯ, який побив 30 листопада 2008 року на святкуванні Дня соціального працівника жінку до струсу мозку.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами начальника слідчого управління Головного управління МВС України в Запорізькій області Олега КУРОЧКІНА, депутатові інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України - ”хуліганство, скоєне групою осіб”.

Як покарання дана стаття передбачає обмеження свободи на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 4 років.

Як повідомляв УНІАН, інцидент, що став причиною порушення кримінальної справи щодо В.Губаря і його знайомої Лілії ЕЛОЯН, стався в одному з кафе села Бановка Приморського району Запорізької області. Під час святкування Дня працівника соцсфери В.ГУБАР (який є не лише депутатом Запорізької облради, а й виконавчим директором Фонду соцстрахування в Приморському районі) і його знайома Л.ЕЛОЯН завдали тілесні ушкодження двом жінкам, які були в кафе. За даними прокуратури Запорізької області, ”одній з постраждали, яку бив безпосередньо В.ГУБАР, медики поставили діагноз ”струс головного мозку”, у другої - яка ”спілкувалася” з його знайомою, виявили садно (укуси) стегна і передпліччя”.