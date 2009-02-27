Кабмін доручив запровадити державну реєстрацію інтернет-видань

Кабінет міністрів доручив Службі безпеці України розробити проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної реєстрації інтернет-видань.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 18 лютого 2009 року “Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік”, текст якого розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, СБУ доручено розробити проект законодавчої процедури державної реєстрації інтернет-видань шляхом надання їм статусу засобів масової інформації.

*** На сьогодні закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 року відносить до засобів масової інформації періодичні друковані видання (пресу) – газети, журнали, бюлетені тощо і разові видання з визначеним тиражем, а також аудіовізуальні засоби – радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо.