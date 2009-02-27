Арештовані акції телеканалу «Інтер»
Рішення господарського суду Києва
Господарський суд Києва арештував акції каналу "Інтер".
Як стало відомо "Українській правді", акції арештовані як захід для забезпечення позову бізнесмена Костянтина Григоришина до Світлани й Олени Плужнікових.
У своєму позові Григоришин просить відповідачок виконати умови угоди купівлі-продажу активів, яка була укладена між ним і покійним Ігорем Плужніковим 19 квітня 2005 року.
Договір стосувався продажу Плужніковим Григоришину активів групи каналу "Інтер" – зокрема, 61% акцій ЗАТ "Українська незалежна ТВ-корпорація".
У своїй ухвалі суд до розв’язання суперечки по суті наклав арешт на акції "Інтеру".
Як відомо, після помаранчевої революції Григоришин вів переговори про придбання "Інтеру" з Ігорем Плужніковим, у результаті чого був укладений договір купівлі-продажу активів групи "Інтер" за 273,8 мільйона доларів.
Однак угоду вони не завершили, власником акцій виявилася компанія "Український медіа-проект", акціонером якої є Валерій Хорошковский. Ігор Плужников помер влітку 2005 року.
Сам Григоришин в інтерв`ю "Українській правді" підтвердив подачу позову з метою повернути собі канал "Інтер".
"Моя кінцева мета – це допомогти створенню в Україні незалежного телебачення, яке необхідно країні, якщо вона хоче розвиватися", - заявив Григоришин.
"При цьому я не хочу бути власником телеканалу. Але потрібно продумати, як через статут прописати гарантії того, що "Інтер" буде дійсно незалежним", - додав він.
Григоришин повідомив, що це можна зробити декількома способами.
"Можливо, держава повинна увійти в число засновників – щоправда, виникає питання, де в бюджеті візьмуться гроші на придбання акцій "Інтеру". Або, наприклад, акції будуть розподілені серед пулу інвесторів, де жоден з них не зможе володіти більше, умовно кажучи, 10%", - припустив Григоришин.
Він повідомив, що у випадку заволодіння каналом "Інтер" пропише гарантії його незаангажованості.
"Моя ідея – це взяти статути західних телекомпаній, що асоціюються у світі як незалежні ЗМІ, і винайти механізм для каналу "Інтер". Можливо, мені в цьому допоможуть журналісти, я відкритий для ідей", - сказав Григоришин.
"Українська правда" також звернулася в зв`язку з поданим позовом до Валерія Хорошковского, який є кінцевим бенефіціаром 61% акцій "Інтеру", однак він відмовився від коментарю.