ВР може подолати вето Президента на закон про ТСК

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР пропонує парламенту подолати вето Президента на закон щодо тимчасових слідчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив голова комітету, заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він повідомив, що комітет розглянув всі зауваження Президента до даного закону. «Комітет пропонує подолати вето по даному питанню», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ додав, що подолати вето комітет пропонує цього пленарного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 року ВР прийняла Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Вказаним законом передбачається утворення, зокрема, тимчасових слідчих комісій ВР для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які наділяються надзвичайно широкими повноваженнями, в тому числі передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України для органів досудового слідства.

7 лютого Президент повернув до ВР цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду.