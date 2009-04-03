Під обшивкою „Тойоти” близько 3 кг наркотиків

Учора в Сумській області затримано чоловіка, який віз через кордон наркотики.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, 29-річний мешканець Кременчука через пункт пропуску „Велика Писарівка” їхав до Росії автомобілем „Тойота”. Він обрав смугу спрощеного контролю „зелений коридор”, але прикордонники, які мали інформацію про можливу контрабанду наркотиків, вивели автомобіль порушника із загального потоку для поглибленої перевірки. Із допомогою службового собаки прикордонно-митна оглядова група виявила за обшивкою багажного відділення машини поліетиленовий пакунок з речовиною рослинного походження вагою 3 кг, найімовірніше, марихуаною.