Ющенко підписав закон про соціальний захист міліції

Гарантується безплатне медзабезпечення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України № 1142-VІ “Про внесення зміни до статті 22 Закону України «Про міліцію» щодо вдосконалення соціального захисту працівників міліції”. Текст документа оприлюднено офіційним представництвом глави держави. Як повідомляв УНІАН, 18 березня Верховна Рада внесла зміни до статті 22 Закону України «Про міліцію» щодо вдосконалення соціального захисту працівників міліції. Метою прийняття даного закону є збереження досягнутого рівня соціального захисту працівників міліції. Законом працівникам органів внутрішніх справ гарантується безоплатне медичне забезпечення, яке здійснюється у лікувально-профілактичних закладах Міністерства внутрішніх справ України. Зміна підпорядкування закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МВС України, може здійснюватись лише на підставі закону. Закон набирає чинності з дня його опублікування.

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