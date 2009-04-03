У Луценка вимагають голову міліційної верхівки у Сумах

Народні депутати України Юрій ГРИМЧАК, Олег НОВІКОВ, Катерина ЛУК`ЯНОВА, Сергій ХАРОВСЬКИЙ та Олександр БОБИЛЬОВ готують офіційне звернення до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з вимогою звільнення із займаних посад керівництва УМВС України в Сумській області та в місті Суми.

Як передає кореспондент УНІАН, приводом цього став силовий конфлікт, що трапився 2 квітня навколо ВАТ «Сумський хлібокомбінат».

«Приводом звернення стало кілька чинників. Це, зокрема, злочинне невтручання працівників сумської міліції у сприяння законному виконанню своїх обов’язків судовими виконавцями. По-друге, злочинна бездіяльність міліціонерів при забезпеченні виконання Закону України «Про статус народного депутата України» та ще ряд моментів», - повідомив УНІАН Ю.ГРИМЧАК.

Як передає кореспондент УНІАН, який перебував на місці подій, в четвер, 2 квітня, до приміщення офісу підприємства на вулиці Жовтневій вдерлися близько тридцяти молодиків. Вони були у бронежилетах, з протигазами, газовими балончиками, а також навушниками спецзв’язку та дехто – з пістолетами.

Саме у цей час у Сумах мала розпочатися прес-конференція Анатолія КІСІЛЄНКА, який за рішенням Дарницького районного суду Києва був поновлений на посаді в. о. директора ВАТ «Сумський хлібокомбінат», за участю народного депутата України від депутатської групи «Народна самооборона» Ю.ГРИМЧАКА та лідера "Антикримінального вибору" і "Народної самооборони" Сумщини Івана БОРШОША щодо чергової рейдерської атаки на Сумський хлібокомбінат.

Невідомі "бойовики", вибивши молотами вікна, обшукали офіс, забрали з нього всі бухгалтерські документи, системні блоки офісних комп’ютерів з усіма електронними носіями, побили шибки і використали сльозогінний газ проти представників громадськості і преси. «Бойовики» заблокували також прилеглу територію. При цьому нападники застосували грубу фізичну силу стосовно жінок – працівниць ВАТ, погрожуючи їм фізичною розправою. Одну з них «бойовики» поклали обличчям на робочий стіл, іншу - вдарили по голові.

Після цього озброєні пістолетами і газовими балончиками невідомі розташувалися по периметру даху адмінприміщення та на вході прохідної ВАТ «Сумський хлібокомбінат» по вулиці Нахімова, де наглухо заблокували вхідні двері на територію підприємства.

Безпосередньо поблизу цих подій перебували працівники правоохоронних органів – ДАІ, патрульно-постової служби, оперативники. Але ніхто з них не втрутився у цей конфлікт.

Ю.ГРИМЧАК розповів, що на підставі Закону України «Про статус народного депутата України» разом із судовим виконавцем намагався законним шляхом потрапити на завод, щоб туди зайшов і поновлений судом А.КІСІЛЄНКО. Однак, навіть у присутності правоохоронців вони це зробити не змогли. Причому, на місці подій саме в цей час з`явилися начальник сумської міської міліції Юрій ЗАБІЯКА, перший заступник начальника УМВС України в Сумській області Микола УСТИМЕНКО, прокурор міста Суми та ряд інших посадовців правоохоронних органів.

Ю.ГРИМЧАК, користуючись статусом народного депутата, зрізав «болгаркою» петлі вхідних дверей, але потім отримав опік обличчя, оскільки на території прохідної ВАТ був розпилений газ невідомого походження. Однак «охорона» комбінату, що здійснює захист інтересів дніпропетровських акціонерів хлібокомбінату, перешкоджала цим діям, внаслідок чого кілька разів перед прохідною виникали бійки.

Представники "Народної самооборони" Сумщини звернулися із заявою до начальника УМВС Сумської області генерала Володимира ГОРПИНЧЕНКА та до прокурора Сумської області за сприянням у поновленні законності на підприємстві. Проте, на місце подій вони не прибули.

Наразі контроль над підприємством утримує один із його акціонерів - Сергій КОЛЄСНІКОВ, який є депутатом Сумської міської ради від партії «Народний Союз «Наша Україна». В коментарі журналістам С.КОЛЄСНІКОВ розповів, що невідомі особи, які брали участь у вищеназваних подіях, є його підлеглими - працівниками ВАТ «Сумський хлібокомбінат».