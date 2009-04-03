ДУС не залучали до судових процесів за справами проти Бакая

Державне управління справами (ДУС) не залучали до судових процесів за кримінальними справами проти колишнього керівника Державного управління справами Ігоря БАКАЯ, якого звинувачували у зловживанні при використанні авіаційної техніки держпідприємства «Україна», у перевищенні і зловживанні службовими повноваженнями, незаконному відчуженні державного майна (йшлося про відчуження столичних готелів «Дніпро», «Україна», нерухомого майна Національного комплексу «Експоцентр України» - УНІАН).

Про це І.ТАРАСЮК повідомив у інтерв’ю газеті “Україна молода” (№ 61 від 3 квітня 2009 року), відповідаючи на запитання: “А справи, які пов’язані з БАКАЄМ, - темні й безперспективні?”.

“Важко сказати. Наскільки мені відомо, усі справи по БАКАЮ були закриті рішенням суду. Однак нас не повідомляють про перебіг цих справ і не залучають до них як учасників процесу”, - сказав І.ТАРАСЮК.

Водночас він нагадав, що 2004 році Рахункова палата КРУ виявила у ДУС зловживань на суму 900 млн. грн. “Потім ці всі справи були передані в Генпрокуратуру, за цими фактами були судові справи. Найбільш характерним прикладом був готель «Дніпро», який ми впродовж двох місяців повернули у власність держави. Зараз ми й досі ведемо близько 200 справ, які перебувають у різних стадіях в судових інстанціях. Багато судових справ по «Артеку», по землі. Справа по готелю «Україна» досі перебуває в суді. Поки що програних справ ми не маємо. Але є чимало і заморожених: наприклад, будинок по Інститутській, 18 - там свого часу було виділено п’ять квартир. Одному з чиновників надали помешкання, наприклад, на підставі заяви, у якій він написав: прошу виділити мені квартиру в центрі міста, тому що мені далеко добиратися на роботу”, - пояснив курівник ДУС.

Як повідомляв УНІАН, І.БАКАЙ виїхав з України до Росії у 2004 році після своєї відставки з посади керівника Державного управління справами. В Україні проти екс-чиновника було порушено низку кримінальних справ.

Його звинувачували у перевищенні і зловживанні службовими повноваженнями, незаконному відчуженні державного майна. Йшлося про відчуження столичних готелів «Дніпро», «Україна», нерухомого майна Національного комплексу «Експоцентр України». Також його звинувачували в зловживанні при використанні авіаційної техніки держпідприємства «Україна» та низці інших злочинів. Збитки державі, яких було завдано І.БАКАЄМ на посаді керівника Держуправління справами, перевищили, за даними правоохоронців, 350 млн. грн. За результатами перевірки Контрольно-ревізійного управління, проведеної в 2005 році, було встановлено, що загалом Держуправління справами та його центральний апарат незаконно витратили 828,5 млн. грн.

І.БАКАЙ очолював Державне управління справами з жовтня 2003 року по грудень 2004 року.

Верховний суд своєю ухвалою від 27 листопада 2008 року направив на повторний розгляд до Печерського районного суду м. Києва кримінальну справу стосовно І. БАКАЯ, порушену у 2006 році. За інформацією прес-служби Верховного суду, ухвалою колегії судової палати з кримінальних справ ВСУ повторний розгляд має проводити інший склад колегії суддів Печерського райсуду Києва.