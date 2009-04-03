Порушено кримінальну справу проти осіб, які погрожували підірвати себе

Співробітники Печерського районного управління столичної міліції порушили кримінальну справу за хуліганство стосовно двох осіб, які вчора забарикадувалися в приміщенні на вул. Московська, 3 в Києві, погрожуючи підірвати себе за допомогою газових балонів.

Про це УНІАН повідомили співробітники Печерського райуправління міліції.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня у Києві близько 11.30 двоє осіб зайшли в приміщення бібліотеки заводу “Арсенал”, де забарикадувались на першому поверсі двоповерхової будівлі по вулиці Московська, 3.

Погрожуючи підірвати газові балони, чоловік і жінка вимагали від правоохоронців, які прибули на місце події, передати їхнє звернення з вимогами на ім’я Президента, голови Верховної Ради та голови Служби безпеки України. Вони вимагали звільнення міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

В результаті успішного штурму, які здійснили бійці Центру спецоперацій СБУ («Альфа»), зловмисники були затримані, балони з газом вилучені. Ніхто не постраждав.