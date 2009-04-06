Затримання працівника Енергетичної митниці Шепітька визнане незаконним

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань з’ясування обставин порушення посадовими особами, керівниками СБУ Конституції та законодавства при виконанні ними службових обов’язків (щодо подій навколо НАК «Нафтобазу України») визнала незаконними дії слідчого СБУ В’ячеслава ВЕРГЕЛЕСА, який затримав заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив голова ТСК, народний депутат Роман ЗВАРИЧ.

«ТСК встановила і доказала злочин з боку головного слідчого СБУ пана В’ячеслава ВЕРГЕЛЕСА», - сказав він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, злочин слідчого підпадає під статтю 371 Кримінального кодексу України – завідомо незаконне затримання, привід або арешт.

«Тобто ми доказали на слідчій комісії, що Тарас ШЕПІТЬКО якраз завідомо незаконно був затриманий, і це кваліфікується як злочин», - сказав він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, за такий висновок проголосували всі члени ТСК, і це дає підстави говорити про те, що взагалі ця справа є неогрунтованою.

Він також додав, що Служба безпеки ухиляється від співпраці з ТСК. Зокрема, наголосив Р.ЗВАРИЧ, усі спроби комісії отримати від СБУ процесуальні документи, були безуспішними.

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня була порушена кримінальна справа за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш ніж 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Т.ШЕПІТЬКА. Його звільнили з-під варти 6 березня.

В.о. голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Шевченківському райсуді столиці.

24 березня Шевченківський райсуд визнав незаконними окремі дії СБУ й відмінив її постанову про порушення вказаної кримінальної справи.

1 квітня Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Шевченківського райсуду столиці про закриття кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовими особами НАК «Нафтогаз України» 6,3 млрд. кубометрів газу, та визнання незаконним затримання заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Т.ШЕПІТЬКА.