У Мін’юсті кажуть, що Remington Worldwide Limited тисне на Україну

Перший заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК звинувачує компанію «Remington Worldwide Limited» у тиску на Україну.

Про це йдеться в заяві Є.КОРНІЙЧУКА, текст якої переданий УНІАН.

Заступник міністра нагадав, що на даний час у провадженні Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм перебуває справа за позовом компанії «Remington Worldwide Limited», яка звинувачує державу Україна в порушенні Договору до Енергетичної хартії, ратифікованого парламентом 6 лютого 1998 року. Зокрема, в тому, що держава не забезпечила інвестора ефективними засобами для обстоювання позовів і примусового здійснення прав щодо капіталовкладень. Звинувачення, заявлені інвестором, стосуються невиконання на території України рішення Арбітражного суду м. Санкт-Петербург та Ленінградської області і сума позовних вимог компанії до держави Україна становить 33 610,11 доларів США.

Є.КОРНІЙЧУК зауважив, що вчора компанією «Remington Worldwide Limited» проведено прес-конференцію, під час якої представники компанії В’ячеслав ЛИЧ та Владислав РЕЗНІКОВ інтерпретували внутрішньовідомчі документи Міністерства юстиції та Кабінету міністрів як тиск Міністерства юстиції та здійснення «репресивних заходів» по відношенню до інвестора - компанії «Remington Worldwide Limited» шляхом звернення до правоохоронних органів для здійснення контролю за розглядом низки кримінальних справ. “Твердження та заяви адвокатів компанії «Remington Worldwide Limited» є заангажованими і не відповідають дійсності”, - сказав він.

За словами першого заступника міністра, внутрішньовідомчі документи, на які посилалися представники компанії. не можуть трактуватись як тиск держави на інвестора, оскільки низка кримінальних справ, про які йшлося, порушені органами прокуратури та розслідуються органами внутрішніх справ ще з 2006 року. Розгляд справ за участю ДП «Енергоатом» та компанії «Remington Worldwide Limited» триває з 2003 року. Крім того, додав він, ухвалою колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного суду України від 23 квітня 2009 року задоволено скаргу ДП «Енергоатом» про перегляд судових рішень у зв’язку із винятковими обставинами і скасовано ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 17 грудня 2003 року у справі щодо визнання та виконання на території України рішення Арбітражного суду Санкт-Петербурга та Ленінградської області від 24 грудня 2002 року про стягнення з державного підприємства «НАК «Енергоатом» на користь компанії «Remington Worldwide Limited» 23 080 000 дол.

”Стверджувати, що Арбітражним інститутом Торгової палати м. Стокгольм зазначені документи будуть розцінені як намагання держави Україна «розправитися з тим, кому вона програє» передчасно, оскільки зазначені документи не засвідчують здійснення заходів впливу або тиску на інвестора. Крім того, заявлене представниками позивача винесення у жовтні 2009 року рішення на користь компанії «Remington Worldwide Limited» не відповідає процедурному графіку розгляду справи та є невірним”, - зауважив Є.КОРНІЙЧУК.

Він додав, що таким чином прес-конференція адвокатів компанії «Remington Worldwide Limited» В.ЛИЧА та В.РЕЗНІКОВА засвідчує використання саме політичного аспекту для здійснення впливу та тиску на державу Україна у зазначеній справі, а вільне трактування інвестором внутрішньовідомчих документів є лише підтвердженням факту такого тиску на державу Україна шляхом використання будь-яких механізмів впливу, в тому числі ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, компанія Remington Worldwide Limited (Гібралтар) збільшить суму позовних вимог до України в Стокгольмському арбітражному суді в рамках позову до «Енергоатома» із 60 тис. дол. до 30 млн. дол. Про це заявив юридичний представник Remington Worldwide Ltd. В.ЛИЧ. За його словами, до 14 липня ц.р. компанія представить суду уточнені позовні вимоги. В.ЛИЧ повідомив, що суд вже порушив арбітражне провадження і сформував склад арбітрів. При цьому суперечка має бути розглянута до 1 січня 2010 року.

Також В.ЛИЧ відзначив, що ця господарська суперечка може перерости в міжнародний скандал. Він пояснив, що причиною цього є лист першого заступника міністра юстиції Є.КОРНІЙЧУКА до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яким пропонується дати розпорядження Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ і Генеральній прокуратурі «взяти на контроль» судові процеси за участю Remington Worldwide Ltd. і деяких інших компаній. Адвокат вважає, що метою такої пропозиції є максимальне затягування виплати заборгованості держави перед компанією.

6 жовтня 2008 року Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма порушив справу за арбітражним спором проти України за позовом Remington Worldwide Limited. У своєму позові компанія просила стягнути з України 60 тис. дол. у зв`язку з неможливістю в рамках виконавчого провадження витребувати з НАЕК «Енергоатом» борг у розмірі 18 млн. дол. за постачання в 1999 році устаткування на Запорізьку АЕС.

Довідка УНІАН. У 1999 році Запорізька АЕС, яка є відокремленим підрозділом НАЕК «Енергоатом», і ДП «Укренергомашкомплект» уклали договір на придбання 25 обмежувачів перенапруження на суму 33 млн. дол.

26 грудня 1999 року «Укренергомашкомплект» і виробник устаткування – компанія «Електрокераміка» (Росія) підписали додаток до контракту, за яким домовилися, що всі спірні питання розглядаються в Арбітражному суді Санкт-Петербурга і Ленінградської області. Оскільки «Укренергомашкомплект» не виконав своїх зобов`язань перед виробником, після його ліквідації в результаті банкрутства відповідачем став «Енергоатом». Наприкінці 2002 року «Електрокераміка» передала право вимоги до боржника компанії Remington Worldwide Limited (Гібралтар), яку пов`язують з молдавським бізнесменом В’ячеславом ПЛАТОНОМ.