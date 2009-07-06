Власника ”Метрограда” звинувачують у шахрайстві з чужим майном

Міліція обвинувачує столичного бізнесмена Мстислава СКОРОБОГАТОВА у шахрайстві з чужим майном, зокрема, з рядом торгових центрів та готелів Києва.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві.

Як зазначили в ЦГЗ, наразі з цього приводу слідчим управлінням главку порушена та розслідується кримінальна справа за ст.190 (шахрайство), ст.358 (підробка документів), ст.341 (захоплення державних або громадських будівель) Кримінального кодексу України.

Для М.СКОРОБОГАТОВА судом обрано запобіжний захід - підписка про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, М.СКОРОБОГАТОВА було затримано 30 червня цього року. Він є одним із власників торговельного центру ”Метроград”, а також готелів ”Русь” і ”Славутич”. Взимку 2009 року він разом із своїм бізнес-партнером Бані Насер АБДУЛЛОЮ подали позов до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі проти держави Україна. Позивачі вимагають компенсації у розмірі 250 млн. доларів за те, що керівництво країни і правоохоронні органи не бажають розслідувати збройні рейдерські захоплення готелів ”Русь” і ”Юність”, а також торговельних центрів ”Метроград” і ”Метрополіс”.

Бізнесмени тоді пояснили, що звернутися до Європейського суду їх примусило те, що загарбники мають лобістів у вищому керівництві України, а українська влада вже третій рік відмовляється втручатися в ситуацію і повертати майно законним власникам.

Раніше ЗМІ оцінювали статок підприємця у 125 млн. дол.