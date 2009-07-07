Колесніков думає, що у вересні Луценко може отримати «по морді»

Партія регіонів продовжить блокування трибуни парламенту допоки не будуть виконані її кадрові і соціальні вимоги.

Про це заявив Борис Колесніков в ефірі 5 каналу.

"Наші вимоги складаються з двох блоків. Один – соціальний, інший – адміністративно кадровий. Якщо наші вимоги виконані не будуть, парламент працювати не буде", - зазначив депутат.

Водночас він запевнив, що Партія регіонів дасть закрити сесію.

На запитання, чому партія не дає призначити міністрів, Колесніков зауважив, що є в.о. міністра закордонних справ і "зараз не друга світова війна, що його легітимність так необхідна".

На зауваження, що в 2007 році Віктор Янукович виступав проти блокування трибуни як методу боротьби, Колесніков зауважив, що інших важелів у них немає.

Що стосується соціальних виплат, то він нагадав, як у 2007 році Януковича через рішення КС змушували знайти 70 мільярдів для дітей війни, тоді як нинішній уряд не може знайти 10 мільярдів.

"Реальні доходи не дають сьогодні можливості придбати найнеобхідніше. Ви пам’ятаєте, як у 2007 році Луценко на 18 гривень купував м’ясо. На 18 гривень йому сьогодні дадуть 200 грам, а вересні-грудні можуть дати по морді", - попередив депутат.

Він також нагадав кліп Тимошенко про бензин по 3 гривні. "Пам`ятаєте було "поверніть, Юлю по три гривні", а зараз по сім гривень бензин", - зазначив Колесніков.