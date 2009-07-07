Анульовано ліцензії 4 вузів

Державна акредитаційна комісія під головуванням міністра освіти Івана ВАКАРЧУКА анулювала ліцензії вищим навчальним закладам, що набирали студентів без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Так, за порушення умов прийому, а саме: зарахування на навчання без сертифікатів УЦОЯО, або із сертифікатом із балом, менше 124-х, ліцензії анульовані 4 ВНЗ.

Зокрема, Нікопольська філія Європейського університету за грубе порушення умов вступу Нікопольська філія позбулася права навчати студентів за спеціальністю "Облік і аудит". Перевірка департаменту вищої освіти МОН виявила, що торік сюди можна було вступити без сертифікатів незалежного оцінювання.

Не дотрималися умов вступу і в Криворізькій філії Європейського університету. Сюди минулого року на заочну форму спеціальності "Економіка підприємства" зараховано одного студента, в сертифікаті УЦОЯО якого не було потрібних 124 балів. Рішенням ДАК анульовано ліцензію на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом "Економіка підприємства".

Схоже порушення зафіксоване у ще одному криворізькому ВНЗ. В Інститут ділового адміністрування зараховано 4 особи із сертифікатом УЦОЯО нижче 124 балів. Тепер перевіркою діяльності інституту займається МВС та прокуратура. У навчальний заклад направлена комісія для здійснення комплексної перевірки.

Таке ж покарання очікує на "Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства". Студентами цього ВНЗ стали 11 осіб, які мали сертифікати з української мови та літератури менше 124 балів. Прийом був здійснений на основі медичних довідок про перебування на стаціонарному лікуванні під час проведення ЗНО з української мови та літератури. Сертифікати абітурієнти не подавали, тому приймальною комісією вищих навчальних закладів було прийнято рішення про проведення вступного випробування з української мови та літератури.

Всі студенти ВНЗ, ліцензії яких анульовано, будуть переведені до інших вищих навчальних закладів, підкреслили в Міносвіти.