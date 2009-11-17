У Києві організовано проведення техогляду автомобілів по неділях

У Києві в усіх районних відділах ДАІ організовано прийом з питань проведення техогляду автомобілів і по неділях.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Головного управління МВС України в Києві.

«Тим водіям, хто зайнятий у робочі дні, ми пішли назустріч і, крім суботи, організували прийом в районних відділах ДАІ з 09.00 до 15.00 у неділю», - розповів начальник ДАІ Києва Анатолій СІРЕНКО.

Керівник столичної Державтоінспекції радить також водіям не затягувати з процедурою проходження ТО, і нагадує, що відповідно до чинного законодавства, за експлуатацію транспорту, який не пройшов у встановлений термін техогляд, передбачений штраф у розмірі від 340 до 425 грн.

За даними ДАІ Києва, в столиці ще близько 40% автовласників не пройшли технічного огляду, який цього року закінчується 15 грудня.