100 днів керівництва МВС

Колишні працівники Міністерства внутрішніх справ презентували доповідь “100 днів нового керівництва МВС”.

Доповідь була презентована в УНІАН колишнім радником міністра внутрішніх справ з прав людини і тендерних питань Катериною ЛЕВЧЕНКО.

“Важливе питання, яке ми піднімаємо кожного разу – це відчуження громадськості від здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів України, відчуження громадськості від можливості здійснення моніторингу в цій сфері”, - сказала К.ЛЕВЧЕНКО.

За її словами, громадськість непокоїть механізм співпраці МВС з інститутами громадського суспільства. Зокрема, це стосується змін в порядку продажу залізничних квитків, порушення прав громадян на мирні зібрання.

“Сьогодні дійсно під загрозою ті перші ростки співпраці, які напрацьовувались з 2004 року і які розвивались, не дивлячись на перманентні зміни в керівництві МВС”, - наголосила вона.

К.ЛЕВЧЕНКО також повідомила, що заяви громадян відображають тенденцію зареєстрованих злочинів. За останні три місяці їх кількість зросла на 31,7% по Україні. Зокрема, у Дніпропетровській області цей показник зріс на 63,2%, У Чернігівській – 47,9%, Кіровоградській – 44,1.

За словами К.ЛЕВЧЕНКО, особливо непокоїть громадян зростання на 43,6% зареєстрованих тяжких видів злочинів загально кримінальної спрямованості, в т.ч. в АР Крим на 77,2%, Закарпатті – 64,7%, Кіровоградській області – 54,3%, Донецькій – 51,7%.

Крім того вона звернула увагу, що після призначення нового міністр внутрішніх справ були замінені усі, окрім одного, заступники, 90% керівників департаментів, переважна більшість керівників управлінь і відділів. Зокрема з 27 начальників УМВС та ГУМВС в областях на службі було залишено лише трьох. Без попередньої експертизи та відповідного планування розпочалися зміни у структурі МВС, зокрема було створено департамент фінансової та економічної безпеки, “функції і завдання якого невідомі до цього часу”, одночасно ліквідовано Управління моніторингу дотримання прав людини.

“Низка призначень нових керівників здійснена всупереч службовій доцільності, без урахування вимог до належного рівня професіоналізму кандидатів, їх організаторських здібностей, знання оперативної обстановки та навичок оперативної роботи”, - вважає К.ЛЕВЧЕНКО.

Говорячи про ситуацію, що склалась із мирними зібраннями громадян, колишній помічник міністра внутрішніх справ з прав людини у Харківський області Юрій ЧУМАК зазначив: “Громадяни можуть вплинути безпосередньо на владу лише під час виборів і референдумів. Потім зворотній зв`язок влада вбачає, якщо влада хоче це вбачати у виступах громадян під час мирних зборів. І наскільки цей зв`язок є належним, настільки можна судити щодо демократичності суспільства. На жаль за нинішніх умов говорити по те, що події, які відбуваються мають демократичний характер у мене немає ніяких підстав. Можна говорити про те, що на вищих щаблях влади почались певні тенденції, які свідчать про те, що влада не дуже взагалі бажає бачити мирні акції протесту поряд собою”.