ЯКІ ПОДАТКИ ПЛАТИТИМУТЬ УКРАЇНЦІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРАВОВІ НОВЕЛИ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ АЗАРОВА

Нова влада, енергично взявшись за проведення економічних реформ в Україні, демонструє небачені раніше темпи законодавчої творчості. Так проект Податкового кодексу, розмови про необхідність ухвалення якого в українському суспільстві тривають вже майже десять років, був на протязі кількох тижнів анонсован урядом, внесен до парламенту, та прийнят в першому читанні 17 червня. На думку експертів законопроект характеризується низкою важливих особливостей та новел, які покликані істотно змінити існуюче оподаткування. Як зазначив Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, проект передбачає значне скорочення кількості місцевих і державних податків та істотне спрощення процедури адміністрування податків. Важливими є положення Законопроекту, спрямовані на задеклароване Урядом послаблення податкового тиску на платників податків. На прохання «УНІАН-Право» недоліки та переваги проекту Податкового кодексу прокоментував партнер Адвокатського об’єднання «АКТІО», доктор юридичних наук, професор Роман МАЙДАНИК.

Проектом податкового кодексу передбачено основну ставку ПДВ в розмірі 20 відсотків, а потім цифра щороку зменшуватиметься на один відсоток – до 17 %. При цьому, пільгова ставка ПДВ діятиме лише з 1 січня 2012 по 31 грудня 2014 року, а потім її знову піднімуть до 20 %. З тексту Законопроекту, прийнятому в першому читанні, вилучено норму про збільшене оподаткування фізичних осіб, які мають дохід понад 50 тис. грн. щомісячно, у розмірі 17 % (замість стандартної ставки 15 %). Реформування податку на прибуток забезпечуватиметься зниженням ставки цього податку з 20 до 17 відсотків (в 2011 році – 20 відсотків, 2012 році – 19 відсотків, 2013 році – 18 відсотків, 2014 році – 17 відсотків).

Проект податкового кодексу містить положення щодо стимулювання інвестицій, інновацій, підприємницької діяльності. Оподаткування результатів інвестиційної діяльності ґрунтується на загальному правилі: чим більша сума, тим вищою є пільга, що дає більші переваги великим підприємцям. Інвестиційно-інноваційна складова реформування цього податку: забезпечуватиметься зниженням ставки податку на прибуток з 25 до 20 відсотків (2011 році – 20 відсотків, 2012 році – 19 відсотків, 2013 році – 18 відсотків, 2014 році – 17 відсотків).

Крім того, передбачається надання спеціальних інвестиційних пільг. Зокрема у вигляді інвестиційно-інноваційного податкового кредиту, пільг на інвестування об’єктів інфраструктури, які передаються у державну або комунальну власність. Також передбачені пільги з енергозбереження. Так підприємства будуть звільнені від оподаткування 80 відсотків прибутку, отриманого від продажу деяких енергозберігаючих товарів власного виробництва промислового призначення,а також від оподаткування 50 відсотків прибутку, отриманого від здійснення енергозберігаючих заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств, які займаються розробленням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів.

Запровадження «податкові канікул» для малого та середнього було головною тезою передвиборчої кампанії Віктора ЯНУКОВИЧА, за невиконання цих обіцянок діючу владу жорстко критикує опозиція. Тим не менш проектом Податкового кодексу передбачається встановити нульову ставку єдиного податку для фізичних осіб, які проводять господарську діяльність виключно за надання побутових послуг, і обсяг доходів яких при підтвердженні статусу платника податків не перевищує 300 тис. грн., 6 % ставки – для юридичних осіб, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, і нульова ставка для юридичних осіб, обсяг доходу яких не перевищує 100 тис. грн.

Привертає увагу те, що Законопроектом до категорії підприємців зі спрощеним режимом оподаткування, якій платять єдиний податок 200 грн. щомісяця, вже не потраплять юристи, бухгалтери, аудитори, рекламісти тощо – всього десять категорій. Зменшено на 20 категорій перелік пільговиків, які платили 6 % податку щомісяця: обмін валют, оренда нерухомості тощо.

Передбачені Проектом податкового кодексу умови отримання податкових канікул є досить жорсткими: максимальний грошовий обіг – 300 тис. грн. у рік, і підпадають під цю пільгу лише побутові послуги. При цьому, перелік послуг, які можна вважати побутовими, затверджує Кабмін. На думку багатьох аналітиків, невигідні максимально припустимі суми доходу для отримання цих пільг сковують ініціативу і роблять економічно неможливим бізнес багатьох груп підприємців. Крім цього, передбачено обов’язок всіх підприємців платити збір у Пенсійний фонд, що також зменшує привабливість системи спрощеного оподаткування.

Проект податкового кодексу передбачає оподаткування нетрудових доходів – спадщина, виграші в лотереї, депозити тощо – за нижчою ставкою, ніж трудові. Зокрема, депозити, оподатковуватимуть із 2013 року за ставкою 5 %. Законопроектом передбачено значне зменшення ставки податку на ввезення старих – понад вісім років – автомобілів. Це покликане пожвавити ринок обігу автомобілів, який на сьогодні близький до стагнації. Фахівці припускають, що це не сприятиме виробництву та поставці нових автомобілів, може створити загрозу перетворення України на звалище поношених автомобілів.

Законопроектом передбачено застосування єдиного переліку товарів, що обкладаються акцизним податком. Підакцизними товарами (продукцією) визнаються товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Податковим кодексом встановлено ставки акцизного податку. До підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; нафтопродукти; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Досить резонансним є питання щодо задекларованого Урядом податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Проектом кодексу передбачалося, якщо площа житлової нерухомості більше 300 квадратних метрів, то податок буде більшим у кілька разів (з 1 січня 2012 року), а з 1 січня 2014 року – на нежитлову нерухомість.

Для фізичних осіб ставку податку планувалося встановити за кожен квадратний метр загальної площі нерухомості в розмірі 2 % від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року (або близько 18,5 грн. на початок 2011 року). З юридичних осіб податок справлятиметься за ставкою 0,5 % балансової вартості нерухомості.

Як і очікувалося, це положення законопроекту зустріло сильну протидію серед впливових опонентів, незважаючи на спрямованість цього податку в досягненні соціальної справедливості. В результаті, пояснювальна записка цю норму передбачає, а в тексті документа вона вже відсутня.

Як випливає з доповідної записки до Проекту податкового кодексу, одним з його пріоритетів полягає в підвищенні рівня ефективності контрольно-перевірочних заходів. З цією метою Законопроектом передбачено розширення прав органів державної податкової служби під час здійснення податкового контролю. Зокрема це право на обстеження житла громадян або іншого володіння фізичної особи, якщо воно зазначене в реєстраційних документах, як зареєстроване місцезнаходження платника податків або використовується таким платником для отримання доходів. Крім того контролюючим органам надається право опечатувати приміщення та технічні пристрої, які використовуються для зберігання основних фондів, ТМЦ, коштів, у разі відмови платника від проведення їх інвентаризації. Передбачено також зміну підходу до проведення контролюючими органами дій, що обмежують права платника податку.

Запроваджується механізм отримання судового дозволу (аналогічний механізм використовується у кримінально-процесуальному законодавстві). В розділі «Загальні адміністративні положення» такий механізм використовується, зокрема, при розкритті банківської таємниці, проведенні обстежень приміщень громадян (з письмового їх дозволу або за рішенням суду), блокуванні розрахункових рахунків платника у випадку невиконання ним законних вимог органів державної податкової служби. Цей механізм, з одного боку, створює умови для нерозповсюдження інформації про звернення органу державної податкової служби до суду за отриманням дозволу на проведення відповідних заходів, з іншого – гарантує платнику податку, що рішення, про застосування заходів, які можуть істотно обмежити права такого платника, буде прийматися неупередженою особою.

Законопроектом передбачено збільшення термінів проведення планових і позапланових виїзних документальних перевірок: загалом до 30 робочих днів, а для малого бізнесу - до 20 днів. Що стосується термінів продовження планових і позапланових виїзних документальних перевірок, то загалом їх буде до 60 днів робочих днів, а для малого бізнесу до 10 робочих днів, для ВПП.

Проектом податкового кодексу передбачено можливість призупинення планових та позапланових виїзних перевірок на загальний термін, що не перевищує 30 робочих днів, а для ВПП – 60 робочих днів.

Роман Майданик, спеціально для “УНІАН - Право”