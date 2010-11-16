Порушено справу проти начальника Державної рятувальної служби

Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти начальника Державної воєнізованої рятувальної служби у вугільній промисловості України, який звинувачується в порушенні правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах країни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

За її даними, кримінальна справа була порушена 10 листопада Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ ГПУ, а 11 листопада чиновник був затриманий.

Як зазначили в прес-службі, 12 листопада Печерський районний суд Києва виніс стосовно цього посадовця запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

У контексті сказаного в ГПУ пояснили, що ще в 2007 році було порушено кримінальну справу за фактом порушень правил безпеки під час ліквідації аварії на шахті ім. Засядька, внаслідок якої тоді загинуло 5 рятувальників і ще понад 100 чоловік дістали травми. В результаті розслідування цієї кримінальної справи була встановлена провина начальника рятувальної служби.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок трьох вибухів на шахті імені Засядька 18 листопада, а також 1 і 2 грудня 2007 року загинуло 106 чоловік (101 гірник і 5 рятувальників).

Крім того, 23 грудня під час виконання відновних робіт внаслідок порушення правил безпеки на шахті ім. Засядька було травмовано троє гірників, один з них - смертельно.