У Вінниці засуджено двох керівників лікеро-горілчаного заводу

Вироком Староміського районного суду Вінниці за кримінальною справою, порушеною СБУ, директора та начальника цеху одного з лікеро-горілчаних підприємств засуджено до 4 років позбавлення волі кожного.

Як повідомляє прес-центр СБУ, справу було порушено за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Посадовці, використовуючи потужності підприємства, налагодили незаконне виробництво алкогольних напоїв, які реалізовувались в Україні та у країнах Європи під виглядом офіційно виготовленої продукції.

У дохід держави конфісковано товарно-матеріальних цінностей на суму понад 8 мільйонів гривень. 3 тіньового обігу вилучено півмільйона фальшивих марок акцизного збору.